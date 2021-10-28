Артем Бєсєдін згадав, як вислуховував від тренера після своєї грубої помилки.

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін розповів про роботу з Андрієм Шевченком у збірній України.

Форвард сказав YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ", що Шевченко може "напхати" гравцям за помилки, а також згадав, як "отримав" за свою помилку в матчі групового етапу Євро-2020 проти Північної Македонії.

"Чи міг Шевченко дати пі***лей у роздягальні? Міг. Особливо мені. Останній раз на Євро, коли ми з Північною Македонією грали. Ми вигравали 2:1, я вийшов, до мене м'яч відлітає, і я Сидору п'ятою скидаю. А це останні хвилини. Там обрізка пішла, гравець б'є і буквально в метрі від штанги м'яч пролетів", - згадав епізод Бєсєдін.

"Я заходжу в роздягальню, а він видно, що переживає. Мені каже: "Що ти робиш?". Але тільки не такими словами. І далі: "Хто так грає? Хто в центрі п'ятами віддає і ще в такому матчі?". І давай, коротше... Шевченко міг напхати, і все по справі. Хто як до цього ставиться. Я б за таке, може, ще прописав би якогось лещика. Це ж не жарти. Серйозний турнір, серйозні завдання. Я це все прекрасно розумію", - сказав нападник.

Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня.

Бєсєдін на даний момент відновлюється після травми, отриманої на Євро-2020.

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Артем Бесєдін: травма на Євро-2020

На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і вилучив Даніельссона. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.

Після матчу стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.

Шведський захисник після матчу вибачився перед нападником.

Автор: Антон Дудар