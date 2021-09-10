Віце-президент УАФ Олександр Герега заявив, що Шевченку отримати посаду наразі неможливо.

Віце-президент Української асоціації футболу Олександр Герега розповів, чи може колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримати посаду в організації.

Слова Гереги наводить "Трибуна".

Функціонер не бачить сценарію, за якого Шевченку запропонують якусь посаду.

"Чи може Шевченко отримати крісло в УАФ? Я б не хотів збирати плітки. На сьогодні - це неможливо. Це серйозна професійна організація. Павелко вибудовував цю роботу не один рік. Він вклав багато зусиль. Нині керівництво європейського футболу довіряє не тільки нашому керівнику, а й в цілому до України є позитивне ставлення. Це заслуга нашого президента федерації", - зазначив Герега.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу добіг кінця.

Лише на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній йшлося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.

Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.

Автор: Артем Будрін