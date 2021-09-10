Віце-президент Української асоціації футболу Олександр Герега розповів, чи може колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримати посаду в організації.
Слова Гереги наводить "Трибуна".
Функціонер не бачить сценарію, за якого Шевченку запропонують якусь посаду.
"Чи може Шевченко отримати крісло в УАФ? Я б не хотів збирати плітки. На сьогодні - це неможливо. Це серйозна професійна організація. Павелко вибудовував цю роботу не один рік. Він вклав багато зусиль. Нині керівництво європейського футболу довіряє не тільки нашому керівнику, а й в цілому до України є позитивне ставлення. Це заслуга нашого президента федерації", - зазначив Герега.
Відхід Андрія Шевченка зі збірної України
- 1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу добіг кінця.
- Лише на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній йшлося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.
- Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.
- Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.