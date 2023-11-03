Олександр Усик посів третє місце в рейтингу боксерів The Ring без урахування вагових категорій.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Олександр Усик визнаний найкращим боксером суперважкого дивізіону за версією авторитетного журналу The Ring.

Напередодні видання представило оновлений рейтинг боксерів королівського дивізіону, в якому українець знаходиться поза конкуренцією. На першому місці в рейтингу The Ring йде володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі. Далі розташувалися Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа і Чжан Чжилей.

Відзначимо, що екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну, який напередодні феєрично дебютував у професійному боксі, в рейтинг не був включений.

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За системою pound for pound (без урахування вагових категорій) перше місце авторитетний журнал віддав Теренсу Кроуфорду. Американець в липні цього року побив Еррола Спенса і став абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі. На рахунку Теренса 40 перемог в 40 боях на профі-рингу.

Відзначимо, що Кроуфорд став першим в епоху чотирьох поясів представником чоловічого боксу, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. У 2017 році американець був абсолютним чемпіоном світу в 1-й напівсередній вазі.

Другу позицію в рейтингу pound for pound журналу The Ring зайняв Наоя Іноуе. На третій сходинці розташувався Олександр Усик. Український боксер випередив у рейтингу мексиканця Сауля Альвареса.

Варто відзначити, що Олександр Усик є єдиним представником суперважкого дивізіону в топ-10 рейтингу pound for pound від журналу The Ring.

Топ-10 боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring

Теренс Кроуфорд

Наоя Іноуе

Олександр Усик

Сауль Альварес

Дмитро Бівол

Еррол Спенс

Девін Хейні

Джервонта Девіс

Теофімо Лопес

Василь Ломаченко

Нагадаємо, в серпні цього року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і захистив титули WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. У послужному списку українця 21 перемога в 21 бою на профі-рингу.

Свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти Тайсона Ф'юрі. Бій за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні відбудеться, ймовірно, в лютому наступного року.

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