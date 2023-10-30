Тайсон Ф'юрі повідомив, що у нього немає ніяких травм після бою проти Нганну.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів, коли може відбутися поєдинок за титул абсолютного чемпіона проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що у нього немає ніяких травм після бою проти Френсіса Нганну і він готовий побитися з українцем тоді, коли скажуть організатори.

"Я нічого не знаю. Коли організатори все з'ясують, тоді ми і проведемо наступний бій. У мене немає ніяких розсічень, подивіться на мене. Хіба ви бачите що-небудь? У мене є невелика подряпина на лобі, але січок немає.

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Організатори розберуться з цим, коли розберуться. А поки мені це нецікаво. Я раніше вже говорив, щоб після бою з Нганну мене не турбували з приводу боксу.

Я поїду додому, відпочину, проведу час з дітьми. Мене не було 12 тижнів. У мене є новонароджена дитина, яку я бачив тричі, а йому вже 6 тижнів. Далі я поб'юся з Усиком, адже ми підписали контракт. Цей бій відбудеться тоді, коли відбудеться - ось і все", - заявив Тайсон Ф'юрі в коментарі iFL TV.

Нагадаємо, напередодні Тайсон Ф'юрі провів важкий поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. "Циганський король" здобув перемогу роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді цього бою камерунець відправив Ф'юрі в нокдаун.

Відзначимо, що після бою Тайсон Ф'юрі заявив, що поєдинок проти Нганну став для нього одним з найважчих за останні 10 років.

Додамо, що наступним суперником "Циганського короля" буде Олександр Усик. Раніше боксери підписали контракт на бій.

Напередодні український боксер заявив, що має намір побитися з "Циганським королем" 23 грудня 2023 року. Офіційно дата бою Усик - Ф'юрі ще не була оголошена.

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