Тайсон Ф'юрі не готовий битися з Олександром Усиком цього року.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі вирішили перенести.

За інформацією авторитетного журналіста Майка Коппінджера, бій українця проти британця відбудеться в лютому наступного року.

"Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик поборються за звання безперечного чемпіона в суперважкій вазі в лютому в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомляють джерела ESPN.

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Бій був запланований на 23-е грудня, перш ніж Ф'юрі здобув набагато складнішу, ніж очікувалося, перемогу над Френсісом Нганну. Після цього бою у Ф'юрі два розсічення", - написав Майк Коппінджер в Twitter.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі планували провести 23 грудня 2023 року. Український боксер заявляв, що готовий битися з "Циганським королем" саме в цю дату. Британець раніше також говорив, що у нього немає травм після бою з Нганну і він готовий вийти в ринг проти Усика 23 грудня.

Проте все йде до того, що в цьому році бій Усик - Ф'юрі все ж не відбудеться.

Додамо, що 28 жовтня Тайсон Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів проти Френсіса Нганну. У 3-му раунді цього поєдинку камерунський боєць відправив "Циганського короля" в нокдаун. Після бою Ф'юрі заявив, що це був один з найскладніших його поєдинків за останні 10 років.

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