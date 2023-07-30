Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

У ніч на 30 липня в Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу, в головному бою якого володар титулу WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд бився за звання абсолютного чемпіона з Ерролом Спенсом, який володіє титулами WBC, WBA (Super) і IBF.

Бій завершився перемогою 35-річного Кроуфорда технічним нокаутом в дев'ятому раунді.

У другому раунді Теренс Кроуфорд за 10 секунд до гонгу відправив Еррола Спенса в перший нокдаун. Ще два нокдауни відбулися в 7-му раунді. В 9-му раунді Кроуфорд пішов на добивання, тому рефері вирішив зупинити побиття.

Огляд бою Кроуфорд - Спенс:

Таким чином, Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі. Тепер на рахунку американця 40 перемог в 40 боях на профі-рингу.

Відзначимо, що Кроуфорд став першим в епоху чотирьох поясів представником чоловічого боксу, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. У 2017 році Теренс був загальним чемпіоном світу в 1-й напівсередній вазі.

33-річний Еррол Спенс зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. Американець дебютував на професійному рингу в 2012 році і в травні 2017-го вперше став чемпіоном світу, а потім двічі об'єднав титули, перемігши співвітчизника Шона Портера і кубинця Йорденіса Угаса.

У послужному списку Спенса 28 перемог (22 нокаутом) в 29 боях.

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