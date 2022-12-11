Теренс Кроуфорд відправив суперника в нокаут в шостому раунді.

В ніч з 10 на 11 грудня в Омасі (штат Небраска, США) чемпіон світу з боксу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд нокаутом переміг росіянина Давида Аванесяна і успішно захистив свій пояс.

Поєдинок не пройшов і половини запланованої дистанції. У шостому раунді Теренс відправив суперника в нокаут жорстким правим хуком.

Продовжити бій росіянин після пропущеного удару вже не зміг. Після нокауту секунданти і лікарі ще дуже довго приводили Аванесяна до тями.

Відео дня

Відео нокауту:

Зазначимо, що це вже шостий успішний захист титулу чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі для Теренса Кроуфорда.

За цей бій Кроуфорд заробив близько 10 мільйонів доларів.

Слова Теренса Кроуфорда після бою:

"У перших раундах я просто розминався. Я почав набирати темп, піднімати ноги, і я зловив його на гачок. Я знав, що він буде робити.

Я знав, що він буде міняти правосторонню і лівосторонню стійку. Знав, що він буде протидіяти і тиснути на мене", - сказав Теренс.

Додамо, що в андеркарті бою Кроуфорд - Аванесян український боксер найлегшої ваги Арнольд Хегай розділеним рішенням суддів переміг мексиканця Едуардо Байєса.

Кроуфорд - Аванесян: після бою

Кроуфорд здобув десяту перемогу нокаутом поспіль. На рахунку американця 39 перемог в 39 боях.

35-річний Кроуфорд вважається одним з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Для Аванесяна ця поразка перервала серію з шести перемог нокаутом поспіль.

В активі 34-річного росіянина також 29 перемог, одна нічия і чотири поразки на профі-рингу.

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