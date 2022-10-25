Команди українського і британського боксерів продовжують переговори щодо організації бою.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок з великою часткою ймовірності проведе проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер, зараз представники українського і британського боксерів продовжують переговори з приводу організації бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

Як стало відомо напередодні, свій найближчий поєдинок "Циганський король" проведе 3 грудня проти Дерека Чісори і розглядає його в якості етапу підготовки до майбутнього протистояння з українським чемпіоном.

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Джерело повідомляє, що бій за титул абсолютного чемпіона Усик - Ф'юрі може відбутися в березні наступного року в Саудівській Аравії.

Зазначимо, раніше промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен повідомив, що Олександр Усик повинен стати наступним суперником його клієнта після Дерека Чісори.

Усик - Ф'юрі: що відомо про бій за титул абсолютного чемпіона

Олександр Усик кинув виклик Тайсону Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" прийняв виклик Усика, але хотів провести бій з українцем в 2022 році, на що отримав відмову. Олександр заявив, що повернеться на ринг тільки в новому 2023 році.

Ф'юрі був рішуче налаштований провести бій в грудні цього року і після відмови Усика почав шукати собі іншого опонента. Так, "Циганський король" пропонував поєдинок Ентоні Джошуа, Махмуду Чарру та іншим боксерам.

У підсумку, Ф'юрі домовився про проведення третього бою проти свого співвітчизника Дерека Чісори.

Егіс Клімас, який представляє інтереси Олександра Усика, повідомив, що наступним суперником українця може стати Деонтей Вайлдер. Американець у своєму останньому бою нокаутував Роберта Хеленіуса в першому раунді і після цього бою заявив, що готовий побитися з українським чемпіоном.

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