Український боксер зазначив, що бачитися з президентом РФ у нього немає ніякого бажання.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що зробив би, якби зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Український боксер зазначив, що розмовляти з лідером Кремля немає сенсу, оскільки той нікого не чує, крім себе.

"Якщо чесно, я б не хотів з ним зустрічатися ніколи, щоб не грішити. Я б не хотів йому тиснути руку. Я людина грішна і з різних сторін на це дивлюся, але я б не хотів.

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Немає ніякого сенсу зустрічатися з ним, він не чує нікого, крім себе, абсолютно нікого. Чи міг би я його вдарити? Стара людина, грішно старих бити. Може бути, ненавмисно штовхнути в плече і він впав би з балкона: "Братан, вибач, оп і все", – розповів Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик висловив свою позицію щодо Криму, який перебуває під окупацією РФ.

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