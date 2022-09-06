Анхель Фернандес вважає, що у Ф'юрі більше шансів на перемогу в бою з Усиком.

Анхель Фернандес, член тренерського штабу Ентоні Джошуа, поділився думкою про фаворита можливого бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами фахівця, українець зможе доставити проблем Циганському королю, але більше шансів на перемогу все ж у британця.

"Усик доставить Ф'юрі проблем. Однак я думаю, що Тайсон знайде спосіб перемогти. Він занадто великий, високий і довгорукий. Особисто я не уявляю, що Усик переможе Ф'юрі. Але це робить суперважкий дивізіон таким цікавим", - наводить слова Фернандеса talkSPORT.

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Крім того, Фернандес підтвердив, що Ентоні Джошуа бажає провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Джошуа відновиться, і сподіваюся, що ми доберемося до бою з Тайсоном Ф'юрі. Хто знає, можливо, все закінчиться третім поєдинком з Усиком. Я думаю, нам необхідно почекати, коли команда оголосить імена можливих суперників, і у нас відбудеться чергова зустріч. Але це має бути хтось із топ-10.

Джошуа все ще належить багато чому навчиться в залі. Він проведе два-три бої, і ми подивимося, як складеться поєдинок Ф'юрі - Усик. А потім побачимо, де ми опинимося в кінці наступного року", - сказав Фернандес.

Додамо, що напередодні Тайсон Ф'юрі записав відео, в якому викликав на бій екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа. Ей Джей відреагував на виклик Циганського короля, заявивши, що готовий до поєдинку з ним.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику у другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

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