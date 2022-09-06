Ентоні Джошуа готовий побитися з Тайсоном Ф'юрі вже цього року.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа відповів на виклик володаря поясу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Напередодні Тайсон Ф'юрі записав відео, в якому запропонував Ей Джею організувати бій між ними.

"Так, заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів заради шуму, тому якщо ти дійсно зацікавлений, звертайся до 258 MGT (менеджери Джошуа - прим.). Я буду готовий в грудні", - написав Джошуа в Твіттері.

Відео дня

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику у другому бою. На кону в реванші стояли пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і титул The Ring, які успішно захистив український боксер.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі хотів провести бій з Усиком у грудні, однак Олександр не хоче боксувати цього року.

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