Ентоні Джошуа може провести поєдинки проти Ділліана Уайта, Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, поділився думками про можливих майбутніх суперників британського боксера і назвав орієнтовний час повернення свого підопічного в ринг.

На думку Едді Хірна, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі може повернутися в ринг вже в грудні цього року.

"Бій Джошуа з Вайлдером все ще може бути найбільшим в суперважкій вазі. Звичайно, поєдинок Ф'юрі - Усик величезний, але в плані видовищності бій Джошуа - Вайлдер актуальний, як і реванш Ей Джея з Ділліаном Уайтом.

На мій погляд, наступним кроком для Джошуа буде поєдинок в грудні або січні. Він повернеться з бійцем з топ-15 рейтингу і покаже панівний виступ. Йому потрібно повернутися на переможну стежку, а потім рухатися активніше. Я хочу, щоб до кінця 2023 року він провів чотири бої.

Його поєдинок з Уайтом обов'язково потрібно влаштувати заради британських уболівальників. По-моєму, бій з Вайлдером теж обов'язково необхідно зробити.

Я також бачу поєдинок Джошуа з Тайсоном Ф'юрі, оскільки це все одно монументальна битва для британських фанатів", - наводить слова Хірна Boxing News 24.

Нагадаємо, в ніч 21 серпня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Для Ентоні Джошуа ця поразка стала третьою в кар'єрі. Після бою з Усиком британець поводився надмірно емоційно, кричав на всіх і ледь не вступив у бійку з одним з фанатів. Однак пізніше Ентоні заспокоївся, повернувся в ринг і видав емоційну промову, визнавши перемогу Олександра Усика.

Усик - Джошуа: після бою