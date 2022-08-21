Ентоні Джошуа зізнався, що був злий тільки на себе за поразку в бою з Усиком.

У суботу, 20 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу, де головним поєдинком був довгоочікуваний реванш Усик - Джошуа. Український боксер переміг роздільним рішенням суддів і успішно захистив свої титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO.

Після оголошення результатів Ентоні Джошуа влаштував справжню істерику. Британець кинув за межі рингу чемпіонські пояси Олександра і агресивно кричав. Однак пізніше все ж взяв себе в руки і підбив підсумки бою, віддавши належне Усику і визнавши перемогу українського боксера.

На прес-конференції після бою Джошуа пояснив, чому поводився настільки агресивно після оголошення результатів.

"Я нічого не відчуваю, але глибоко в душі я засмучений. Я злився сам на себе. Ні на кого іншого, тільки на себе. Тому я подумав, що мені потрібно піти, так як злюся і можу наробити дурниць. Але, схоже, я усвідомив, що це спорт і потрібно чинити правильно.

Повернувшись в ринг, я говорив від щирого серця. Це було важко. Ви бачите, що Ентоні не аферист. Я завжди намагаюся старанно працювати, тримати все під контролем, і щоб моя команда була кращою. Ми плотім велику ціну, але це мене ніколи не зломить. Потрібно мати справжню силу, щоб це не зломило тебе.

Все ж в цій броні є тріщина, адже я програв. Думаю, що ви бачите, наскільки я засмучений. Я боєць. Я не звичайна людина, хоча і намагаюся тримати себе в руках. Коли я говорив свою промову в рингу, просто був у режимі війни", - сказав Джошуа.

Відео моменту, як Джошуа викинув пояси Усика:

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT 😳😳 pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Додамо, що це вже третя поразка в кар'єрі Джошуа. Раніше Ентоні програв Енді Руїсу, проте пізніше переміг мексиканця в реванші. Ще дві поразки британцеві завдав Олександр Усик.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і забрав у нього чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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