Еліна Світоліна сенсаційно дійшла до півфіналу Wimbledon-2023.

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна створила справжню сенсацію на Wimbledon-2023, дійшовши до 1/2 фіналу турніру.

Після поразки від Маркети Вондроушової і вильоту з турніру українка повернулася додому, де проводить час з сім'єю.

У своєму Instagram спортсменка опублікувала миле фото, як вона проводить час зі своєю донькою і собакою в басейні.

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"Home", - підписала знімок Світоліна.

Відзначимо, що Еліна Світоліна вдруге у своїй кар'єрі зуміла пробитися до півфіналу Вімблдонського турніру. Подібне досягнення їй також підкорилося в 2019 році. Примітно, що на тому турнірі українка також програла представниці Чехії. Того разу це була Симона Халеп.

Нагадаємо, в першому раунді Wimbledon-2023 Еліна виграла у легендарної американки Вінус Вільямс. У другому раунді українка виявилася сильнішою в дуелі з представницею Белігії Елізе Мертенс. У третьому раунді Світоліна переграла американку Софію Кенін. В 1/8 фіналу українська тенісистка вибила білоруську тенісистку Вікторію Азаренко. У боротьбі за вихід у півфінал Еліна Світоліна сеснаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі.

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