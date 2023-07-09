Еліна Світоліна в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру зіграє проти Вікторії Азаренко з Білорусі.

У неділю, 9 липня, екс-перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти білоруської тенісистки Вікторії Азаренко в рамках 1/8 фіналу Wimbledon-2023.

Титулована українська тенісистка прокоментувала майбутній поєдинок проти представниці Білорусі, зазначивши, що вона і далі не буде тиснути руку російським і білоруським спортсменам.

"Я грала вже з кількома гравцями з Білорусі та Росії в Страсбурзі, а також в Парижі. Тому нічого нового я вам зараз не скажу. Це велика мотивація для мене спробувати виграти, спробувати перемогти для моєї країни.

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Однозначно, в Парижі було багато нерозумінь з боку глядачів, тому що в Страсбурзі всі зрозуміли мою позицію. Сподіваюся, що таке розуміння буде від британських глядачів.

Моя позиція в цьому не змінилася: тиснути руку гравцям з Росії та Білорусі я не буду.

Сподіваюся, що для них це теж не буде новиною", - наводить слова Світоліної BBC.

Додамо, що Світоліна і Азаренко раніше зустрічалися п'ять разів. Білоруська спортсменка веде в особистих зустрічах з рахунком 5:0.

Нагадаємо, в першому раунді Wimbledon-2023 Світоліна перемогла легендарну американку Вінус Вільямс. У другому раунді українка виграла у бельгійської тенісистки Елізе Мертенс. У третьому раунді Еліна вибила американку Софію Кенін.

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