Еліна Світоліна в наступному раунді зіграє проти Елізе Мертенс.

У понеділок, 3 липня, екс-перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла легендарну американку Вінус Вільямс у поєдинку першого раунду Wimbledon-2023.

Українська тенісистка прокоментувала результат матчу, зазначивши, що їй довелося виконати важку роботу, щоб здобути цю перемогу.

"Грати проти Вінус - це завжди задоволення для мене, ми стільки разів вже зустрічалися на корті, майже на кожному мейджорі. Мені довелося важко попрацювати, щоб виграти цей матч. Трава вимагає від тебе багатьох сил, дійсно, потрібна хороша робота колін, щоб присідати, тому що Вінус грає дуже швидко.

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Це був особливий момент для мене - грати на такому особливому корті перед цими глядачами проти легенди спорту. Це прекрасні відчуття. Я дуже щаслива, що так швидко повернулася в тур і граю на мейджорі. Мій чоловік і дочка вболівають за мене вдома.

Виступати на цьому корті, де все починалося в історії тенісу. Ти мрієш саме про такі моменти, тому все це неймовірно. А тим більше виграти матч - це подвійно велика перемога", - наводить слова Світоліної btu.org.ua.

Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла у Вінус Вільямс у двох сетах (6:4, 6:3). Це була шоста особиста зустріч тенісисток. Рахунок у їхньому протистоянні 5:1 на користь українки.

У наступному раунді Wimbledon-2023 титулована українська тенісистка зіграє проти Елізе Мертенс з Бельгії.

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