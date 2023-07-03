Світоліна здобула перемогу в двох сетах.

У понеділок, 3 липня, колишня перша ракетка України Еліна Світоліна почала свої виступи на Wimbledon-2023.

У першому раунді турніру серії "Великого шолома" українка в двох сетах обіграла легендарну американську тенісистку Вінус Вільямс.

Wimbledon-2023. Перший раунд

Вінус Вільямс (США) - Еліна Світоліна (Україна) - 4:6, 3:6

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Поєдинок тривав 1 годину і 29 хвилин. Світоліна виконала 6 подач навиліт, не допустила жодної подвійної помилки.

Після завершення матчу Вінус відмовилася потиснути руку судді. Легендарна американка залишилася незадоволена роботою рефері.

Це була шоста особиста зустріч тенісисток. Українка веде в рахунку 5:1, вигравши п'ять матчів поспіль у американки.

Додамо, що Вінус Вільямс п'ять разів у своїй кар'єрі вигравала Вімблдонський турнір (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Для Еліни Світоліної це дев'ятий виступ в основній сітці Wimbledon. У 2019 році титулована українка зуміла дійти до півфіналу турніру. Це її найкращий результат.

У наступному раунді Wimbledon-2023 Світоліна зіграє проти переможниці матчу Елізе Мертенс - Вікторія Грунчакова.

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