Вімблдонський турнір стартує 3 липня.

У понеділок, 3 липня, стартує турнір серії "Великого шолома" Wimbledon-2023.

У цьому сезоні до турніру були допущені представники країн-агресорів, які будуть виступати в нейтральному статусі.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала рішення організаторів турніру повернути тенісистів РФ і Білорусі. Вона вважає, що таке рішення було прийнято через тиск тенісних асоціацій.

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"Звичайно, вони змушені були змінити свій підхід, тому що був сильний тиск від тенісних органів. І тому це був очікуваний крок, адже організатори не хотіли втратити "мейджор", і нам потрібно це прийняти. Все одно я вдячна за підтримку, за допомогу з проживанням і багато інших питань. Ми дійсно вдячні за їхню позицію", - наводить слова Світоліної btu.org.ua.

Також Еліна Світоліна висловила подяку організаторам Wimbledon за солідарність з Україною, яку вони продемонстрували в минулому сезоні.

"Я була щаслива, що вони прийняли таке рішення в минулому році, тому як українці ми за це боролися. Ми намагалися говорити з організаторами змагань, WTA, АТР, ITF, пояснювати, що відбувається, чому інші види спорту вирішили ввести бан і чому теніс цього не зробив. Ми були дуже вдячні Wimbledon за це рішення. Минулого року я була тут один день, бачилася з українськими гравцями. Вони були такої ж думки", - додала українська тенісистка.

Нагадаємо, минулого сезону організатори Wimbledon заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Додамо, що в цьому сезоні в основній сітці Wimbledon виступлять п'ять українських тенісисток: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль і Еліна Світоліна.

Світоліна в першому раунді Wimbledon-2023 зіграє проти легендарної американки Вінус Вільямс.

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