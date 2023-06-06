Еліна Світоліна повідомила, що Аріна Соболенко навмисне спровокувала реакцію публіки.

У вівторок, 6 червня, в рамках 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу українка Еліна Світоліна програла Аріні Соболенко з Білорусі.

Після завершення матчу білоруска демонстративно чекала Еліну біля сітки для рукостискання, але українська тенісистка навіть не подивилася в її бік.

В результаті, глядачі на стадіоні освистали Світоліну за відмову поважати представників країн-агресорів.

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На післяматчевій прес-конференції Еліна Світоліна зазначила, що Соболенко навмисне спровокувала глядачів, адже вона знала про її позицію.

Відзначимо, що на Ролан Гаррос-2023 Світоліна кілька разів зустрічалася з російськими тенісистками і жодній не потиснула руку після матчу.

"Не знаю, чому Соболенко чекала мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію.

Чи загострила вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так.

Моя перша реакція: "Що ти робиш?" Тому що я ж чітко все говорила. Може бути, під час турнірів вона не сидить в соцмережах. Я кілька разів говорила, що не буду тиснути руки. І в першому колі вона грала з Мартою. Так що все просто", - сказала Світоліна.

Додамо, що це вже другий випадок на Ролан Гаррос-2023, коли вболівальники освистали українок.

Примітно, що перший випадок стався також за участю Аріни Соболенко. У матчі першого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу білоруска зустрічалася з Мартою Костюк і та теж їй не потиснула руку. Марту також освистали вболівальники.

Після цього інциденту українка сказала, що не шкодує про своє рішення і вчинила б так само навіть після завершення війни в Україні.

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