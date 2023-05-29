Українська тенісистка вважає, що вболівальники, які освистали її, одного разу зрозуміють свою помилку.

28 травня відбувся поєдинок першого раунду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українська тенісистка Марта Костюк протистояла білорусці Аріні Соболенко.

Друга ракетка України програла представниці Білорусі в двох сетах 3:6, 2:6.

Після матчу Костюк не потиснула руку білоруській спортсменці, за що була освистана вболівальниками на трибунах корту "Філіпа Шатріє" - центральної арени Ролан Гаррос.

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На прес-конференції після матчу Марта Костюк прокоментувала свист глядачів в її бік.

"Я хочу знати, що вони будуть відчувати з цього приводу через 10 років, коли війна закінчиться. Я не думаю, що вони почуватимуться чудово.

Я відчуваю себе нормально. У соціальних мережах після моїх заяв я отримую багато негативних реакцій, але видалила майже всі соціальні мережі з телефону. Я нічого не читаю. Я закриваю коментарі, і я не хочу – чесно кажучи, не хочу. Мені набридло те лайно, яке говорять люди. Це безглуздо, тому я просто пропускаю це", - сказала Костюк.

Зазначимо, що Марта Костюк не тисне руки своїм суперницям з Росії та Білорусі з моменту початку повномасштабної війни.

Додамо, що Аріна Соболенко в 2020 році підтримала Олександра Лукашенка в розгоні демонстрантів. Білоруська спортсменка також обурюється, що її постійно запитують про війну в Україні.

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