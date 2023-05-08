Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна на 540-му рядку з 77-ма очками.

Мара Костюк стала новою першою ракеткою України, свідчить оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA). Весь минулий рік цей титул належав Ангеліні Калініній.

20-річна киянка Марта Костюк набрала 1190 рейтингових очок і займає 40-е місце в заліку професіоналок.

У порівнянні з попереднім рейтингом, Костюк втратила 4 позиції. Водночас перша ракетка України Калініна втратила 13 позицій і посіла 47-е місце з 1067 рейтинговими балами.

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Крім Костюк і Калініної в топ-100 рейтингу потрапили ще дві Українки – Леся Цуренко (піднялася на 9 позицій і зайняла 68-е місце з 819 очками) і Катерина Байндль (піднялася на 1 позицію і зайняла 81-е місце з 748 очками). Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна на 540-му рядку з 77-ма очками.

Трійка найкращих тенісисток планети не змінилася. Рейтинг очолюють польська спортсменка Іга Свьонтек, білоруска Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.

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У квітні колишня перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфально стартувала на тенісному турнірі ITF W60 в швейцарському Кьяссо. Зірка українського тенісу Світоліна здобула першу перемогу після відновлення кар'єри.

А напередодні Еліна Світоліна поступилася в матчі півфіналу Челленджера у суперниці з США – 48-й ракетці світу Слоун Стівенс – і вилетіла з турніру WTA за крок до фіналу. Українка зіграла у півфіналі змагання такого рівня вперше за майже два роки.

У березні відбувся фінальний матч на турнірі серії WTA 250 в американському Остіні. На ньому українка Марта Костюк виграла свій перший титул WTA в кар'єрі, розбивши у фіналі росіянку.

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