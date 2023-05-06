Українка зіграла у півфіналі змагання такого рівня вперше за майже два роки.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у матчі півфіналу Челленджеру у французькому Сен Мало. ЇЇ суперницею була поточна 48-ма ракетка світу Слоун Стівенс ізз США.

У першому сеті Світоліна вела у рахунку 5:2, однак програла п’ять поспіль геймів і завершила цю партію 5:7.

Другий сет українка погано почала, але потім вирівняла ситуацію і навіть вийшла вперед, однак не змогла реалізувати сет-поінти. Зрештою, все дійшло до тайм-брейку, де Світоліна програла.

Відео дня

Загалом за два сети Еліна не реалізувала сім сет-поінтів. Окрім цього вона двічі подавала на сет, однак Стівенс перемагала у цих геймах.

WTA 125. Сен-Мало, Франція

Ґрунт. Призовий фонд: $115,000

Півфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Слоун Стівенс (США) – 5:7, 6:7 (5:7)

Відзначимо, що Світоліна на своєму шляху до півфіналу перемогла Деспіну Папаміхаїл (WTA 152), Ісалін Бонавентюр (WTA 84) та Леолью Жанжан (WTA 137). Сама Еліна наразі перебуває на 1088 сходинці світового рейтингу.

У фіналі турніру Слоун Стівенс зустрінеться з Гріт Міннен з Бельгії (WTA 173).

Нагадаємо, що це дев’ятий матч Світоліної після повернення з декретної відпустки. За ці зустрічі вона чотири рази виграла та п’ять разів поступилася.

Додамо, що Еліна вперше з серпня 2021-го року зіграла у півфіналі WTA.

Вас також можуть зацікавити новини: