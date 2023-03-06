Перемога в Остіні дозволить Марті Костюк дебютувати в топ-40 оновленого рейтингу WTA.

У неділю, 5 березня, відбувся фінальний матч на турнірі серії WTA 250 в американському Остіні, в якому українка Марта Костюк зустрічалася з Варварою Грачовою з РФ, яка виступала під нейтральним прапором.

Зустріч проходила на корті "Вествуд Кантрі Клаб Стедіум" на хардовому покритті і завершилася тріумфом 20-річної представниці України.

Тривалість матчу склала 1 годину 31 хвилину. У першому сеті Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі і цього вистачило, щоб довести партію до перемоги. У другому сеті Марта поступалася 3: 5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі.

ATX Open Austin. Фінал

Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова - 6:3, 7:5

Огляд матчу:

Для Марти Костюк це був дебютний фінал турніру WTA в кар'єрі і перший титул на такому рівні.

Перемога в Остіні приносить українці 34 280 доларів призових і 280 рейтингових очок. Крім того, цей успіх дозволить Костюк дебютувати в топ-40 оновленої версії рейтингу найкращих тенісисток світу.

"Кожному, хто перебуває тут на арені, і кожному, хто дивиться трансляцію, особливо в Україні, я хочу сказати - Слава Україні. Я хочу присвятити цей титул Україні і всім людям, хто бореться і гине зараз.

Дуже особливий момент. Дякую кожному, хто доклав руку до організації цього турніру, багато часу і роботи знадобилося, це було нелегко. Ще на жеребкуванні я говорила, що почуваюся тут як удома", - прокоментувала свій тріумф Марта Костюк.

Відзначимо, що ні до, ні після матчу Марта Костюк не потиснула руку суперниці, а на церемонії нагородження не було спільного фото.

Додамо, що турнір в Остіні проводився вперше, так що Марта Костюк стала першою чемпіонкою в історії цього змагання.

ATX Open проходив з 27 лютого по 5 березня. Загальний призовий фонд турніру склав 259 303 доларів.

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