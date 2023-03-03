В 1/4 фіналу турніру в Остіні Марта Костюк зустрінеться Анною-Леною Фрідзам з Німеччини.

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У матчі другого кола 20-річна українка перемогла представницю США Медісон Бренгл.

Поєдинок тривав одну годину і 45 хвилин. Суперниці обмінялися виграними партіями по 6:3, а у вирішальному сеті Костюк розгромила Бренгл під нуль, зробивши три брейки.

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WTA 250. Остін (США). Друге коло

Марта Костюк (Україна) - Медісон Бренгл (США) - 6:3, 3:6, 6:0

"По-перше, хочу подякувати глядачам, що вони прийшли на матч і вболівали за мене. Тому що я грала проти американської тенісистки і не знала, чого мені чекати.

Що сталося в третьому сеті? Я не знаю. Насправді, протягом усього матчу мені здавалося, що у мене є перевага. Долю другої партії вирішили пару розіграшів, так що виграти могла кожна. Десь до рахунку 5:3, 40:0 мені все здавалося, що я можу змінити хід гри на свою користь, тому що боротьба була в кожному геймі. У третьому сеті я знову заграла в активний теніс, саме так потрібно грати проти такої гідної суперниці, як Медісон. У нас був відмінний матч, я щаслива, що пройшла далі", - прокоментувала свою перемогу Марта Костюк.

Варто відзначити, що Костюк з Бренгл зустрічалися втретє в кар'єрі, але вперше на хардовому покритті. Українка протистояла американці в 2021 році на траві в Бірмінгемі і здобула перемогу, а в минулому сезоні поступилася їй на грунті в Римі.

У чвертьфіналі турніру WTA в Остіні Марта Костюк зустрінеться з представницею Німеччини Анною-Леною Фрідзам. У 2020 році Костюк перемогла німкеню на старті кваліфікації турніру WTA в Празі.

Поєдинок Костюк - Фрідзам відбудеться 3 березня.

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