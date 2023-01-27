Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open у парному розряді.

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі своєю напарницею, румункою Оленою-Габріелою Русе, програла в півфіналі парного розряду турніру серії "Великого Шолома" Australian Open-2023.

На цій стадії турніру дует Костюк - Русе протистояв головним фавориткам - тандему Барбора Крейчикова і Катерина Синякова з Чехії.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. За цей час Костюк і Русе п'ять разів віддали свою подачу і самі використовували один брейк-поінт, а також зробили відразу 23 невимушених помилки, в той час як у суперниць їх було всього 8.

Відео дня

Australian Open. Парний розряд. 1/2 фіналу

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехія) - Марта Костюк (Україна) / Олена-Габріела Русе (Румунія) - 6:2, 6:2

Варто відзначити, що півфінал Відкритого чемпіонату Австралії став найкращим результатом для Костюк в парному розряді. Раніше вона грала в чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в Австралії доходила максимум до третього раунду.

Костюк стала третьою українкою, яка дійшла до півфіналу Australian Open в парному розряді. У 2008 році Олена і Катерина Бондаренко стали чемпіонками в Мельбурні.

У фіналі Australian Open-2023 дует Крейчикової і Синякової зустрінеться з парою Сюко Аояма / Єна Сібахара (Японія). Для чеських тенісисток це буде восьмий фінал на турнірах "Великого Шолома". В їх активі є шість титулів.

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