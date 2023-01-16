Поєдинок завершився перемогою представниці України.

У понеділок, 16 січня, під час матчу першого кола Australian Open-2023 між українською тенісисткою Катериною Байндль і представницею РФ Каміллою Рахімовою були помічені вболівальники у футболках із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, провокатори вивісили на трибуні прапор країни-терориста, який потрапив в об'єктиви телекамер.

"Я був здивований побачити людей у футболках із зображенням Путіна і російські прапори.

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Хтось поскаржився охороні через цих хлопців, тому що вони відчували себе некомфортно (вони теж говорили якісь речі). Але охорона нічого не зробила", - написав один з уболівальників в Твіттер.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії і закликав організаторів Australian Open відреагувати.

"Я рішуче засуджую публічні демонстрації російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open.

Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику "нейтрального прапора", - написав Мірошниченко в Twitter.

Нагадаємо, що організатори Australian Open допустили Рахімову та інших представників РФ і Білорусі до участі в турнірі під нейтральним прапором.

Додамо, що матч завершився перемогою української тенісистки 7:5, 6:7(8), 6:1. Катерина Байндль вперше в кар'єрі вийшла до 2-го раунду Australian Open.

У друге коло Відкритого чемпіонату Австралії також пробилися ще дві українки Ангеліна Калініна і Марта Костюк.

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