В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії нашу країну представлятимуть 6 учасників.

У четвер, 12 січня, відбулися матчі фінального раунду кваліфікації Australian Open-2023.

Представники України Леся Цуренко та Олексій Крутих успішно подолали цей раунд відбору і пробилися в основну сітку першого в цьому сезоні турніру серії "Великого Шолома".

Цуренко в жіночому одиночному розряді обіграла представницю Франції Леолію Жанжан. Причому, виграла 33-річна українка в двох сетах всього за 73 хвилини.

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Леся Цуренко зіграє в основній сітці Australian Open в дванадцятий раз у своїй кар'єрі.

Перша ракетка України серед чоловіків Олексій Крутих, в свою чергу, в трьох сетах переміг американця Дениса Кудла і вперше в кар'єрі зіграє на турнірі серії "Великого Шолома".

Australian Open. Кваліфікація. Третій раунд

Леолия Жанжан (Франція) - Леся Цуренко (Україна) - 4:6, 2:6

(Франція) - (Україна) - 4:6, 2:6 Денис Кудла (США) - Олексій Крутих (Україна) - 6:3, 4:6, 4:6

Нагадаємо, ще чотири представниці України безпосередньо потрапили в основну сітку Australian Open-2023: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль і Даяна Ястремська.

Таким чином, в основі Відкритого чемпіонату Австралії Україну представлятимуть 6 учасників: 5 - в жіночому розряді і один - в чоловічому.

Поєдинки основної сітки Australian Open-2023 будуть зіграні з 16 по 29 січня.

Чинними переможцями турніру в одиночних розрядах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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