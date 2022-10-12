Російські та білоруські тенісисти зможуть виступити на Australian Open 2023 року.

Організатори турніру серії "Великого шолома" Australian Open вирішили допустити тенісистів з Білорусі та РФ до участі в змаганнях в 2023 році.

Участь білоруських і російських спортсменів в одному з чотирьох мейджорів анонсував глава Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі. При цьому, як повідомив Тайлі, на представників РФ буде поширюватися ряд обмежень.

"На даний момент російські та білоруські гравці матимуть право зіграти на Australian Open. Єдиною відмінністю стане неможливість представляти Росію і її прапор. Гімн Росії не включатиметься, а ще вони будуть зобов'язані виступати в статусі незалежних гравців під нейтральним прапором", - наводить слова Тайлі Reuters.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну тільки один з турнірів серії "Великого шолома" - Wimbledon - заборонив російським і білоруським тенісистам виступити на змаганнях. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів і Жіноча тенісна асоціація покарали Wimbledon позбавленням рейтингових очок.

Інші турніри "Великого шолома" - Roland Garros і US Open - допустили тенісистів РФ і Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Це викликало потужну хвилю обурення серед світової спільноти.

Додамо, що Australian Open пройде в Мельбурні з 16 по 29 січня 2023 року. Останній Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу виграв іспанець Рафаель Надаль. У жіночому розряді перемогу святкувала Ешлі Барті.

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