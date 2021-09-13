Новак Джокович як мінімум до наступного року не зможе переписати історію.

Сербський тенісист Новак Джокович програв росіянину Даніїлу Медведєву у фіналі US Open-2021.

Суперники провели на корті 2 години та 17 хвилин. Матч завершився поразкою Джоковича з рахунком - 4:6, 4:6, 4:6.

Відзначимо, що по ходу матчу серб не впорався з емоціями та розплакався.

"На жаль, це був невдалий день. В цілому я розчарований своїм виступом. Я міг і повинен був грати краще. Але це спорт. Іноді перемагаєш, іноді програєш. Поразка важка, дуже важка. Але в той же час я радий за Медведєва, тому що він відмінний хлопець і заслужив титул", - сказав Джокович.

Відзначимо, що Джокович і Медведєв вдруге цього року грали у фіналі ТВШ - на Australian Open перемогу здобув серб.

Джокович - Медведєв: підсумки фіналу

Джокович не зумів стати одноосібним рекордсменом за кількістю титулів на турнірах "Великого шолому". Він ділить рекорд з Рафаелем Надалем і Роджером Федерером - по 20 перемог.

Крім того, Джокович не зміг стати лише другим в історії чоловічого професійного тенісу, кому вдалося взяти так званий календарний "Великий шолом" - виграти всі чотири ТВШ в одному році. Першим був австралієць Род Лейвер в 1969 році.

Для 25-річного Медведєва це перша в кар'єрі перемога на турнірах "Великого шолому". Він втретє грав у фіналі.

Автор: Антон Дудар