У неділю, 30 січня, відбувся фінальний поєдинок у рамках Відкритого чемпіонату Австралії.
У вирішальному матчі Australian Open-2022 35-річний Надаль у важкому матчі обіграв другу ракетку світу 25-річного росіянина Данила Медведєва з рахунком 3:2. Тривалість фіналу склала 5 годин 28 хвилин.
Надаль 3 рази подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 22. На рахунку Медведєва - 23 ейси, 5 подвійних помилок і 6 реалізованих брейк-пойнта з 22.
Australian Open. Фінал
Рафаель Надаль (Іспанія) – Данило Медведєв (Росія) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5
Це був п'ятий матч між тенісистами, іспанець тепер веде 4:1.
Для Надаля це був шостий фінал Australian Open і друга перемога.
Медведєв вдруге поспіль бився за титул в Мельбурні і знову програв.
Рафаель Надаль виграв 21-й титул на турнірах "Великого шолома", встановивши нове історичне досягнення.
У Роджера Федерера і Новака Джоковича таких титулів по 20.
Читайте такожПерша ракетка світу стала переможницею Australian Open-2022, зробивши камбек у фіналіНадаль вперше відігрався з 0:2 по сетах з 2007 року, коли в четвертому колі Вімблдону за таким же сценарієм обіграв ще одного росіянина Михайла Южного. До сьогоднішнього дня в кар'єрі Рафаеля було всього три таких вольових перемоги.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн. Переможець фіналу отримає $2,875 млн, фіналіст - $1,575.
- Переможцями Australian Open-2022 стали: Ешлі Барті (жінки), Рафаель Надаль (чоловіки), Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс (парний чоловічий розряд), Барбора Крейчикова і Катерина Синякова (парний жіночий розряд).