Рафаель Надаль виграв 21-й титул на турнірах "Великого шолома".

У неділю, 30 січня, відбувся фінальний поєдинок у рамках Відкритого чемпіонату Австралії.

У вирішальному матчі Australian Open-2022 35-річний Надаль у важкому матчі обіграв другу ракетку світу 25-річного росіянина Данила Медведєва з рахунком 3:2. Тривалість фіналу склала 5 годин 28 хвилин.

Надаль 3 рази подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 22. На рахунку Медведєва - 23 ейси, 5 подвійних помилок і 6 реалізованих брейк-пойнта з 22.

Australian Open. Фінал

Рафаель Надаль (Іспанія) – Данило Медведєв (Росія) – 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

Це був п'ятий матч між тенісистами, іспанець тепер веде 4:1.

Для Надаля це був шостий фінал Australian Open і друга перемога.

Медведєв вдруге поспіль бився за титул в Мельбурні і знову програв.

Рафаель Надаль виграв 21-й титул на турнірах "Великого шолома", встановивши нове історичне досягнення.

У Роджера Федерера і Новака Джоковича таких титулів по 20.

Читайте такожПерша ракетка світу стала переможницею Australian Open-2022, зробивши камбек у фіналіНадаль вперше відігрався з 0:2 по сетах з 2007 року, коли в четвертому колі Вімблдону за таким же сценарієм обіграв ще одного росіянина Михайла Южного. До сьогоднішнього дня в кар'єрі Рафаеля було всього три таких вольових перемоги.

Australian Open-2022: що відомо