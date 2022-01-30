Турнір виграли представниці Чехії Барбора Крейчикова і Катерина Синякова.

У неділю, 30 січня, на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбувся фінальний поєдинок жіночого парного розряду.

Чешки Барбора Крейчикова і Катерина Синякова в трьох сетах перемогли Беатріс Аддад Майю з Бразилії і Анну Даніліну з Казахстану.

Чеська пара тенісисток 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 7. На рахунку Даніліної / Аддад Майї - 3 ейси, 5 подвійних помилок і 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Australian Open. Фінал жіночого парного розряду

Барбора Крейчикова (Чехія) / Катерина Синякова (Чехія) – Анна Даніліна (Казахстан) / Беатріс Аддад Майя (Бразилія) – 6:7, 6:4, 6:4

Відзначимо, що Крейчикова і Синякова виграли свій четвертий турнір "Великого шолома" в парному розряді. Чеські тенісистки раніше перемагали на Відкритому чемпіонаті Франції 2018 і 2021 років, а також брали титул на Вімблдоні-2018.

Читайте такожПерша ракетка світу стала переможницею Australian Open-2022, зробивши камбек у фіналіКрейчикова в 2021 році також вигравала і відкритий чемпіонат Франції в одиночному розряді. Тоді у фіналі чеська тенісистка виявилася сильнішою за росіянку Анастасію Павлюченкову з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.

Нагадаємо, в парному чоловічому розряді перемогу на Australian Open-2022 здобули австралійські тенісисти Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс.

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