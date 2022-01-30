У неділю, 30 січня, на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбувся фінальний поєдинок жіночого парного розряду.
Чешки Барбора Крейчикова і Катерина Синякова в трьох сетах перемогли Беатріс Аддад Майю з Бразилії і Анну Даніліну з Казахстану.
Чеська пара тенісисток 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 7. На рахунку Даніліної / Аддад Майї - 3 ейси, 5 подвійних помилок і 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.
Australian Open. Фінал жіночого парного розряду
Барбора Крейчикова (Чехія) / Катерина Синякова (Чехія) – Анна Даніліна (Казахстан) / Беатріс Аддад Майя (Бразилія) – 6:7, 6:4, 6:4
Відзначимо, що Крейчикова і Синякова виграли свій четвертий турнір "Великого шолома" в парному розряді. Чеські тенісистки раніше перемагали на Відкритому чемпіонаті Франції 2018 і 2021 років, а також брали титул на Вімблдоні-2018.
Читайте такожПерша ракетка світу стала переможницею Australian Open-2022, зробивши камбек у фіналіКрейчикова в 2021 році також вигравала і відкритий чемпіонат Франції в одиночному розряді. Тоді у фіналі чеська тенісистка виявилася сильнішою за росіянку Анастасію Павлюченкову з рахунком 6:1, 2:6, 6:4.
Нагадаємо, в парному чоловічому розряді перемогу на Australian Open-2022 здобули австралійські тенісисти Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Переможцями Australian Open в минулому році стали японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн. Переможець фіналу отримає $2,875 млн, фіналіст - $1,575.