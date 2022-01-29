Австралійські тенісисти Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс виграли Відкритий чемпіонат Австралії в парному розряді.
У вирішальній зустрічі турніру "Великого шолома" вони обіграли своїх співвітчизників Меттью Ебдена і Макса Перселла в двох сетах з рахунком 7:5, 6:4.
Australian Open. Фінал парного розряду
Танаси Коккінакіс / Нік Кірьос (Австралія) – Меттью Ебден / Макс Перселл (Австралія) – 7:5, 6:4
Тривалість протистояння склала 1 годину 35 хвилин.
Нік і Танасі 4 рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку і реалізували 2 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку Ебдена і Перселла - 3 ейси, 1 подвійну помилку і повна відсутність брейк-пойнтів.
Перемога Ніка Кірьоса і Танасі Коккінакіса стала першим випадком в історії, коли гравці, які отримали вайлд-кард на турнір "Великого шолома", зуміли виграти його.
Відзначимо, що Кірьос і Коккінакіс ніколи не вигравали Турніри "Великого шолома".
Читайте такожПерша ракетка світу стала переможницею Australian Open-2022, зробивши камбек у фіналіПеред стартом Відкритого чемпіонату Австралії 145-та ракетка світу Танасі Коккінакіс став також переможцем турніру категорії ATP - 250 в Аделаїді (Австралія). Він обіграв 58-го номера рейтингу, француза Артура Ріндеркнеша.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Переможцями Australian Open в минулому році стали японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн.переможець фіналу отримає $2,875 млн, Фіналіст - $1,575.