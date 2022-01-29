Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс встановили історичне досягнення.

Австралійські тенісисти Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс виграли Відкритий чемпіонат Австралії в парному розряді.

У вирішальній зустрічі турніру "Великого шолома" вони обіграли своїх співвітчизників Меттью Ебдена і Макса Перселла в двох сетах з рахунком 7:5, 6:4.

Australian Open. Фінал парного розряду

Танаси Коккінакіс / Нік Кірьос (Австралія) – Меттью Ебден / Макс Перселл (Австралія) – 7:5, 6:4

Тривалість протистояння склала 1 годину 35 хвилин.

Нік і Танасі 4 рази подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку і реалізували 2 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку Ебдена і Перселла - 3 ейси, 1 подвійну помилку і повна відсутність брейк-пойнтів.

Перемога Ніка Кірьоса і Танасі Коккінакіса стала першим випадком в історії, коли гравці, які отримали вайлд-кард на турнір "Великого шолома", зуміли виграти його.

Відзначимо, що Кірьос і Коккінакіс ніколи не вигравали Турніри "Великого шолома".

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