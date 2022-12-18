Українка Ангеліна Калініна виграла дебютний трофей на рівні WTA.

У суботу, 17 грудня, у французькому Ліможі відбувся фінал тенісного турніру WTA 125 серед жінок.

Переможницею турніру стала перша ракетка України Ангеліна Калініна.

У фіналі українка в трьох сетах обіграла представницю Данії Клару Таусон.

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WTA 125. Лімож (Франція). Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Клара Таусон (Данія) - 6:3, 5:7, 6:4

Фінальний матч тривав 2 години 18 хвилин. Калініна під час матчу чотири рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири з дев'яти брейкпоїнтів.

Ангеліна Калініна прокоментувала свою перемогу на турнірі у французькому Ліможі.

"Для мене дуже важливо було сьогодні перемогти - для моєї країни і для моєї сім'ї. Я дуже пишаюся, тим, що я українка", - заявила Калініна на церемонії нагородження.

Варто зазначити, що це перший титул Ангеліни Калініної у 2022 році та перший у кар'єрі на рівні WTA. Раніше Ангеліна лише одного разу добиралася до фіналу змагання подібного рівня - в липні 2021 року вона програла у фіналі Будапешта Юлії Путінцевій з Казахстану.

Завдяки перемозі в Ліможі, Калініна наступний тиждень почне в топ-40 світового рейтингу.

Додамо, що новий сезон Ангеліна Калініна планує почати на змаганнях WTA 500 в Аделаїді, де їй належить стартувати в кваліфікації, далі зіграє на турнірі WTA 250 в Хобарті, після чого виступить на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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