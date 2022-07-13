Ангеліна Калініна в першому колі грала проти Катерини Синякової.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила боротьбу в рамках ґрунтового турніру WTA 250 у Будапешті.

У поєдинку першого кола проти чеської тенісистки Катерини Синякової за рахунку 3:6 перша ракетка України відмовилася від продовження боротьби через проблеми з правим зап'ястям.

Будапешт. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) - 3:6 (відмова)

У наступному раунді Синякова зіграє проти Елізабетти Коччаретто з Італії (№118 WTA).

Варто відзначити, що в минулому сезоні Калініна дійшла в Будапешті до фіналу.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна завершила виступи в парному розряді Wimbledon-2022. У першому колі в дуеті з Іриною-Камелією Бегу з Румунії українка програла польсько-новозеландському тандему Алісія Росольска / Ерін Рутліфф (4:6, 4:6).

В одиночному розряді на Вімблдонському турнірі Ангеліна Калініна поступилася іншій представниці України Лесі Цуренко в рамках другого кола.

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