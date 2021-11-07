Калініна істотно поліпшить свою позицію в світовому рейтингу.

У неділю, 7 листопада, представниця України Ангеліна Калініна (№57 WTA) здобула перемогу на хардовому турнірі ITF W60, який проходив у Франції.

У фінальному поєдинку турніру українська тенісистка переграла француженку Осеан Доден (№97 WTA).

Нант. Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Осеан Доден (Франція) – 7:6, 1:0 (відмова)

З наступного тижня Калініна встановить свій особистий рекорд, піднявшись на 52-у позицію в світовому рейтингу WTA.

Читайте також"Дім, милий дім": Світоліна поділилася зворушливим фото з бабусеюПеремога на цьому турнірні - це перший великий турнір Українки, виграний не на грунті.

Раніше УНІАН повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна втратила відразу кілька позицій і опустилася аж на 14-е місце в рейтингу WTA.

Ангеліна Калініна: досягнення в кар'єрі

Калініна за кар'єру виграла 17 турнірів ITF (з них 14 в одиночному розряді).

24-річна українка є переможницею одного юніорського турніру Великого шолома в парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2014) і фіналісткою одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2014)

Ангеліна Калініна - переможниця тенісного турніру юнацької Олімпіади в парному розряді і екс-восьма ракетка світу в юніорському рейтингу.

Автор: Володимир Медяник