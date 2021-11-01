Краща українська тенісистка вперше за довгі роки покинула топ-10 рейтингу.

У понеділок, 1 листопада, був опублікований новий рейтинг WTA. Позиції українських тенісисток сильно змінилися і не у всіх в кращу сторону, зокрема у Еліни Світоліної справи йдуть погано.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила відразу кілька позицій і опустилася аж на 14-е місце у рейтингу WTA. Українка покинула топ-10 вперше з травня 2017 року. Причиною такого падіння стало те, що Еліна втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті.

Читайте такожУкраїнська тенісистка створила мегасенсацію, розгромивши чинну чемпіонку US OpenУ поточному сезоні Еліна Світоліна не зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір.

А ось друга ракетка України Марта Костюк піднялася відразу на 5 позицій. Завдяки виходу в півфінал турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напоці, 19-річна українка зробила стрибок і дебютувала в топ-50 рейтингу. Це її особистий рекорд.

Власний особистий рекорд повторила Ангеліна Калініна - вона піднялася на 57-е місце.

Уродженка Одеси Даяна Ястремська втратила 21 сходинку в рейтингу і тепер займає лише 100-е місце.

WTA Singles Rankings. Положення на 1 листопада 2021

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго кращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті і Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Володимир Медяник