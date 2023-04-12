Еліна Світоліна перемогла Олену-Габріелу Руссе на турнірі в Швейцарії.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфально стартувала на тенісному турнірі ITF W60 в швейцарському Кьяссо.

Зіркова українка в поєдинку першого кола основної сітки турніру здобула перемогу проти представниці Румунії Олени-Габріели Руссе.

Еліна Світоліна (Україна) - Олена-Габріела Русе (Румунія) - 6:4, 6:2

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Матч тривав 1 годину 23 хвилини. У першому сеті Світоліній знадобився один брейк, щоб вийти вперед, а в другому українка виграла два гейми на подачі суперниці. Відзначимо, по ходу матчу Русе не змогла заробити жодного брейк-поінта.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з ще однією представницею Румунії Олександрою Ігнатик.

Додамо, що це був другий матч Еліни Світоліної після тривалої паузи. У першому поєдинку після повернення вона в американському Чарльстоні програла казахстанській тенісистці Юлії Путінцевій.

Нагадаємо, Світоліна є найкращою тенісисткою в історії України. У березні минулого року Еліна оголосила про припинення своєї кар'єри, а 15 жовтня вона народила дочку Скай.

У грудні минулого року українка повернулася до тренувань.

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