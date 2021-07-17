16 липня зірка вітчизняного спорту Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Пара гучно відсвяткувала весілля - урочиста церемонія відбулася у Швейцарії.
26-річна українка раніше схилялася до того, що не буде змінювати прізвище після вступу у шлюб. Але її тепер вже законний чоловік переконав, що варто стати місис Монфіс.
Еліна на своїй офіційній сторінці в Instagram змінила прізвище. В шапці профілю тепер вже не вказано, що вона Світоліна. Віднині вона Монфіс.
Щоправда, скоріш за все на корті вона продовжить виступати під своїм дівочим прізвищем.
Також з'явилися нові кадри з весілля.
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Світоліна та Монфіс: історія відносин
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.
- У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
- Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
- Також у день весілля Монфіс показав красиві ляльки-фігурки, де закохані постали в образі супергероїв.
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