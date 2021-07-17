Українська тенісистка відтепер вже місис Монфіс.

16 липня зірка вітчизняного спорту Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Пара гучно відсвяткувала весілля - урочиста церемонія відбулася у Швейцарії.

26-річна українка раніше схилялася до того, що не буде змінювати прізвище після вступу у шлюб. Але її тепер вже законний чоловік переконав, що варто стати місис Монфіс.

Еліна на своїй офіційній сторінці в Instagram змінила прізвище. В шапці профілю тепер вже не вказано, що вона Світоліна. Віднині вона Монфіс.

Щоправда, скоріш за все на корті вона продовжить виступати під своїм дівочим прізвищем.

Також з'явилися нові кадри з весілля.

Світоліна та Монфіс: історія відносин

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Також у день весілля Монфіс показав красиві ляльки-фігурки, де закохані постали в образі супергероїв.

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Автор: Артем Будрін