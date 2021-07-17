Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / фото instagram.g.e.m.s.life

16 липня зірка вітчизняного спорту Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Пара гучно відсвяткувала весілля - урочиста церемонія відбулася у Швейцарії.

26-річна українка раніше схилялася до того, що не буде змінювати прізвище після вступу у шлюб. Але її тепер вже законний чоловік переконав, що варто стати місис Монфіс.

Еліна на своїй офіційній сторінці в Instagram змінила прізвище. В шапці профілю тепер вже не вказано, що вона Світоліна. Віднині вона Монфіс.

Щоправда, скоріш за все на корті вона продовжить виступати під своїм дівочим прізвищем.

Також з'явилися нові кадри з весілля.

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/g.e.m.s.life

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Автор: Артем Будрін