Весілля тенісної пари відбулося в Швейцарії.

16 липня перша ракетка України Еліна Світоліна зв'язала себе узами шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Пара зіграла весілля в швейцарському Ньоні.

Вже з'явилися перші весільні фото. Їх на своїй сторінці в Instagram опублікував брат Світоліної Юліан.

"Епічний день! Молодята", - підписав він знімки.

Схоже, пара вибрала основним кольором для свого весілля фіолетовий. А Світоліна замість традиційної для наречених сукні була в брюках.

Світоліна та Монфіс: історія відносин

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Також Світоліна розповідала, чи змінить прізвище після вступу в шлюб.

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Автор: Антон Дудар