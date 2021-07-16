Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / фото instagram.com/svitolin_
16 липня перша ракетка України Еліна Світоліна зв'язала себе узами шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Пара зіграла весілля в швейцарському Ньоні.
Вже з'явилися перші весільні фото. Їх на своїй сторінці в Instagram опублікував брат Світоліної Юліан.
"Епічний день! Молодята", - підписав він знімки.
Схоже, пара вибрала основним кольором для свого весілля фіолетовий. А Світоліна замість традиційної для наречених сукні була в брюках.
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
Читайте такожВесілля Світоліної та Монфіса: наречений показав молодят в образі ляльок-супергероїв (фото)
Світоліна та Монфіс: історія відносин
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.
- У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
- Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
- Також Світоліна розповідала, чи змінить прізвище після вступу в шлюб.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram