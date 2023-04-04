Екс-перша ракетка України програла першу гру після відновлення кар'єри.

У ніч на 4 квітня знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла стартовий поєдинок в рамках турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

Таким чином, екс-перша ракетка України офіційно відновила свою кар'єру після того, як вперше стала мамою.

На жаль, перемогти у своїй дебютній грі після повернення Еліні не вдалося. Світоліна покинула турнір в Чарльстоні після першого кола основної сітки, програвши Юлії Путінцевій з рахунком 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Гра тривала майже три години. Еліна п'ять разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнти з 11. На рахунку Путінцевої два ейси, дві подвійні помилки і сім реалізованих брейк-пойнтів з 24.

Огляд матчу Світоліна - Путінцева:

"У мене були мурашки по шкірі. Було приємно бачити стільки людей на трибунах, як вони мене підтримували, особливо в деякі важкі моменти. Це не була легка гра фізично для мене, але в кінці кінців я рада своєму рівню гри. Тепер я чітко бачу, що потрібно поліпшити", - сказала Еліна Світоліна після гри.

У наступному раунді турніру в Чарльстоні Путінцева зіграє проти представниці країни-терориста Катерини Александрової, яка виступає під нейтральним прапором.

Додамо, що чинною переможницею турніру в Чарльстоні є швейцарська тенісистка Белінда Бенчич.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу і найкращою тенісисткою в історії України.

Востаннє 28-річна спортсменка брала участь у змаганнях 24 березня минулого року. Тоді українка вилетіла в 1/32 фіналу турніру в Майамі.

Після цього турніру Світоліна оголосила про припинення своєї кар'єри, а 15 жовтня вона народила дочку Скай. У грудні минулого року Еліна повернулася до тренувань.

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