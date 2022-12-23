Еліна Світоліна оголосила про паузу в кар'єрі в березні цього року.

Призерка Олімпіади-2020 і екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна повернулася до тренувань після тривалої паузи.

28-річна українська спортсменка повідомила про це у своєму Instagram, опублікувавши відповідне фото.

"Сім'я Монфіс повернулася до справ", - написала в пості Світоліна.

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На знімку Еліна позувала з чоловіком - французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Нагадаємо, в березні цього року колишня перша ракетка України оголосила про паузу в кар'єрі. Пізніше з'ясувалося, що вона чекає на першу дитину.

15 жовтня Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс оголосили про народження дочки. Дитину зіркова пара назвала Скай.

Світоліна є однією з найкращих тенісисток в українській історії. За свою кар'єру спортсменка виграла 18 турнірів WTA (з них 16 в одиночному розряді). Також в її активі перемога на Підсумковому турнірі WTA-2018 в одиночному розряді. Вона стала першою представницею України, кому вдалося виграти цей турнір.

Еліна завоювала першу олімпійську медаль в історії України у великому тенісі - бронзу на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

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