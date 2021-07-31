Бійцівський характер Еліни приніс Україні чергову бронзову медаль.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки в півфіналі на Олімпіаді в Токіо грала поєдинок за бронзову нагороду.

У матчі за третє місце Світоліна зустрічалася з представницею Казахстану Єленою Рибакіною (№20 в рейтингу WTA).

Перший сет видався дуже складним для українки. Еліна взагалі не могла диктувати свої умови й капітально поступилася з рахунком 6:1. А ось у другій партії Світоліна додала обертів та змогла показати кращу гру. На тай-брейку наша співвітчизниця перемогла і "по-валідольному" повернулася в гру.

У вирішальній партії події розвивалися в шаленому темпі: перші три гейми забрала Рибакіна, але Світоліна продемонструвала бійцівський характер та відігралася! Сім матчболів знадобилося українці, щоб закрити матч.

Єлена Рибакіна (Казахстан) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:1, 6:7, 4:6.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу Еліна у вольовому стилі обіграла грецьку тенісистку. В 1/16 фіналу українка здійснила камбек проти австралійки. А в 1/32 фіналу одеситка переграла німкеню.

Це п'ята медаль для України на Іграх в Токіо! І всі бронзові поки що. А медаль Світоліної стала першою в історії незалежної України на олімпійських турнірах з тенісу.

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Еліна Світоліна: виступ в Токіо-2020

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді. Ніколи раніше представники України ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі не грали в півфіналі в одиночному розряді.

Попередній рекорд належав також Світоліній - на Іграх в Ріо в 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу.

У парному розряді сестри Бондаренко грали в півфіналі Пекіна-2008, поступившись сестрам Вільямc.

Автор: Артем Будрін