Еліна Світоліна має проблеми зі здоров'ям.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна оголосила про те, що тимчасово призупиняє професійні виступи.

На своїй сторінці в Instagram Українка опублікувала емоційний пост, в якому розповіла, що останнім часом має серйозні проблеми зі здоров'ям і це не дає їй можливості продовжувати виступати. Світоліна буде займатися лікуванням, але пообіцяла незабаром повернутися на корт.

"Для мене це були надзвичайно важкі пару місяців не тільки морально, а й фізично. Я довго мучилася зі спиною. Біль не давала мені підготуватися до турнірів в найкращому вигляді. Тим часом, спостерігаючи з нестерпним болем у серці за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і з якою відвагою і мужністю наш український народ захищає нашу країну, я отримала величезний поштовх продовжувати і боротися на корті. Тепер моє тіло більше не може витримати це, і мені потрібно відпочити. Але я впевнена, скоро побачимося!",- повідомила Світоліна.

Додамо, що в нинішньому сезоні Світоліна провела 13 матчів, програвши вісім з них.

Еліна Світоліна: результати в минулому сезоні