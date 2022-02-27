Еліна Світоліна висловила підтримку українському народу, який бореться з російською армією.

Перша ракетка України Еліна Світоліна звернулася до українського народу і воїнів, які ведуть боротьбу з російською армією.

Знаменита тенісистка у своєму Твіттері опублікувала відкритий лист, в якому висловила свою підтримку співвітчизникам і пообіцяла перерахувати всі зароблені призові на турнірах на потреби нашої армії.

"Мій народ, кожен день я боюся за тебе. Я спустошена, мої очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі і сильні, що борються, щоб захистити тебе. Вони герої.

Я зобов'язуюся перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити тебе, нашу країну", - написала Світоліна.

Додамо, у п'ятницю, 25 лютого, УЄФА прийняв рішення позбавити Росію права приймати фінал Ліги чемпіонів, а керівництво Формули-1 скасувало етап Гран прі Сочі. Крім того, відомий англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився від співпраці з російською авіакомпанією "Аерофлот", а німецький "Шальке-04" припинив співпрацю з компанією "Газпром".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, о 5:00 збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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