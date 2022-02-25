Англійський клуб почав переговори з іншими авіакомпаніями.

Один з найбільш титулованих і найбільш відомих клубів у світі "Манчестер Юнайтед" оголосив про рішення відмовитися від співпраці з російською авіакомпанією "Аерофлот" через вторгнення військ РФ в Україну.

Про це рішення повідомляється на офіційному сайті англійського футбольного клубу.

"У зв'язку з подіями в Україні ми відкликали спонсорські права у "Аерофлоту".

Ми поділяємо заклопотаність наших фанатів по всьому світу і висловлюємо співчуття постраждалим", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, раніше "МЮ" відмовився летіти російською авіакомпанією на матч Ліги чемпіонів УЄФА проти "Атлетіко" Мадрид.

Додамо, що спонсорський контракт "Манчестер Юнайтед" з "Аерофлотом" діяв дев'ять років. Зараз англійський клуб почав переговори з іншими авіакомпаніями, однією з яких є катарська Qatar Airways. Також уточнюється, що починаючи з 2017 року "Манчестер Юнайтед" повинен отримати від російської авіакомпанії 40 млн фунтів.

Раніше УНІАН повідомляв, що через вторгнення військ РФ в Україну УЄФА позбавив Росію право приймати фінал Ліги чемпіонів, який мав відбутися у травні цього року. Крім того, керівництво Формули-1 офіційно оголосило про скасування етапу Гран Прі Сочі, який також мав відбутися цього року.

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