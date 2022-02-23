На матч Ліги чемпіонів англійський футбольний клуб полетів на Titan Airways, а не на "Аерофлоті".

Англійський "Манчестер Юнайтед" відмовився від польоту російською авіакомпанією "Аерофлот" на матч Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".

Про це повідомив журналіст ESPN Марк Огден.

Російська компанія "Аерофлот" є офіційним партнером "Манчестер Юнайтед", але для польоту в Мадрид на гру проти "матрацників", британці скористались послугами Titan Airways (чартерна авіакомпанія Великої Британії).

Зазначимо, що співпраця "Ман Юнайтед" та "Аерофлоту" не припинялася. Скоріш за все таке рішення зумовлене свіжим указом Володимира Путіна визнати терористичні угрупування "ЛДНР".

Поєдинок "Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться 23 лютого о 22:00.

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