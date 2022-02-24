Через військову агресію Росії німецький клуб припиняє співпрацю зі своїм спонсором.

Виступаючий у Другій Бундеслізі німецький футбольний клуб "Шальке-04" виступив з офіційним рішенням прибрати напис "Газпром" з футболок команд.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті клубу.

"З урахуванням подій, розвитку та ескалації останніх днів - "Шальке" знімає з футболок напис "Газпром", – сказано в заяві.

Додамо, що компанія "Газпром" є титульним спонсором "Шальке" з 2007 року. Поки німецький клуб у Другій Бундеслізі, він отримує 9 млн євро на рік від російської компанії. Контракт розрахований до 2025 року.

Відзначається, що "Шальке" проведе переговори з представництвом "Газпрому" в Німеччині.

Також повідомляється, що "Шальке" покинув Матіас Варніг. Він був представником "Газпрому" в клубі з липня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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