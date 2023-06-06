Екс-перша ракетка України поступилася Аріні Соболенко у двох сетах.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна покинула Відкритий чемпіонат Франції з тенісу.

В 1/4 фіналу турніру екс-перша ракетка України в двох сетах програла Аріні Соболенко з Білорусі.

Ролан Гаррос. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Аріна Соболенко - 4:6, 4:6

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Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Українська тенісистка виконала 3 подачі навиліт, допустила 4 подвійних помилок.

Відзначимо, що це була третя особиста зустріч тенісисток - рахунок 2:1 на користь Соболенко.

Для Еліни Світоліної це був четвертий чвертьфінал Ролан Гаррос в кар'єрі. Раніше до цієї стадії вона доходила в 2015, 2017 і 2020 роках. Далі 1/4 фіналу українка в рамках Відкритого чемпіонату Франції не проходила.

Додамо, що в наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Аріна Соболенко зіграє проти Кароліни Мухової з Чехії.

Раніше УНІАН повідомляв, що досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко покинула Відкритий чемпіонат Франції з тенісу на стадії 1/8 фіналу. Українка через травму знялася з матчу проти першої ракетки світу Іги Швьонтек.

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