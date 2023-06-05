Еліна Світоліна подякувала росіянці за її сміливу позицію.

В 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Еліна Світоліна здобула перемогу над російською тенісисткою Дар'єю Касаткіною.

Після гри українка відмовилася потиснути руку своїй суперниці, на що росіянка відреагувала схвально, показавши великий палець.

На прес-конференції після матчу Світоліна подякувала Касаткіну, яка раніше публічно засудила військове вторгнення РФ в Україну.

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"Дуже вдячна їй за ту позицію, яку вона зайняла. Так, вона дійсно смілива людина, яка висловилася публічно, що зробили не так багато гравців. Вона смілива", - сказала Еліна Світоліна.

Варто відзначити, що після гри Касаткіну освистали вболівальники за те, що росіянка не пішла потиснути руку Еліні Світоліній.

Пізніше російська тенісистка опублікувала пост у своїх соціальних мережах, в якому розповіла, що відмовилася від рукостискання на знак поваги до українки.

"Вчора мене освистали за те, що я просто з повагою поставилася до позиції суперниці і не потиснула їй руку.

Ми з Еліною проявили повагу один до одного після важкого матчу, але йти з корту в такій атмосфері було найгіршою частиною вчорашнього дня. Будьте краще, любіть один одного. Не поширюйте ненависть. Постарайтеся зробити цей світ кращим", - написала Касаткіна.

Додамо, що в 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2023 Еліна Світоліна зіграє проти Аріни Соболенко. Зазначимо, що білоруська тенісистка відмовилася засудити військове вторгнення РФ в Україну.

Матч Світоліної проти Соболенко відбудеться у вівторок, 6 червня.

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