Далі на українку може чекати зустріч із ще однією представницею країни-терористки.

Українка Еліна Світоліна провела видовищний матч на стадії 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Вона перемогла росіянку, котра перебуває на дев’ятому місці світового рейтингу, Дарію Касаткіну.

Матч тривав майже дві години та складався з двох сетів. Світоліна у першій партії виграла з рахунком 6:4, а у другій суперниці довели гру до тайм-брейку. У ньому сильнішою була теж українка і перемогла з рахунком 7:5.

Це була сьома зустріч тенісисток. Світоліна у цьому протистоянні веде з рахунком 7:0

Відео дня

Rolland Garros. Ґрунт

Париж, Франція

1/4 фіналу

Еліна Світоліна – Дарія Касаткіна 6:4, 7:6 (7:5)

Для українки прохід до чвертьфіналу "Ролан Гаррос" став четвертим у її кар’єрі. У півфіналі цього турніру вона не грала ніколи.

Відзначимо, що у попередньому раунді Світоліна також зустрічалася з росіянкою. Тоді Еліна перемогла Анну Блінкову у трьохсетовому протистоянні. В обох випадках українка не подавала руки після матчу з представницями РФ.

Наступною суперницею Світоліною може стати також тенісистка з країни-терористки. Еліна зустрінеться з переможницею пари Слоун Стівенс (WTA30, США) – Аріна Сабаленко (WTA2, Білорусь).

Додамо, що в одиночному розряді турніру досі змагається ще одна українка – Леся Цуренко. Свій матч 1/8 фіналу вона проведе завтра, 5 червня. Її суперницею буде перша ракетка світу Іга Свьонтек з Польщі.

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